"حاول يوصلهم بعربيته فقتلوه".. حبس المتهمين بقتل "مناع" على الإقليمي بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

قررت النيابة العامة بمركز أشمون في محافظة المنوفية مساء اليوم، حبس المتهمين الثلاثة بقتل الشاب "مناع. م. ع" (39 عامًا)، على الطريق الإقليمي مساء الأربعاء الماضي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يُعاد عرضهم الثلاثاء المقبل.

كما تقررت إحالة المتهم الرابع إلى إحدى دور الرعاية وفقًا للقانون رقم 111 من قانون الطفل.

وقد اعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكابهم الجريمة موضحين دورهم ودوافعهم في الحادث. وهم كل من "محمود. س. أ" (19 عامًا)، و"ياسمين. س. أ" (15 عامًا)، شقيقة الأول، و"كريم. م. أ" (17 عامًا)، حيث أقدموا على الشروع في سرقة المجني عليه. تم ذلك عن طريق المتهمة الثالثة التي طلبت من السيارات الملاكي المارة بكارتة الخطاطبة في مركز السادات على الطريق الإقليمي توصيلها مع آخرين. وعقب توقفهم في المكان المحدد، انصرفت الفتاة، وأحكم المتهمون قبضتهم على "مناع" وقتلوه.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بالعثور على جثة شاب يُدعى "مناع. ع. م. ع" (39 عامًا)، مقيم بإحدى قرى قويسنا، داخل سيارته على الطريق الإقليمي، وبه عدة طعنات. هذا، وتكثف المباحث الجنائية عملها لكشف غموض الحادث.

في ذات السياق، نشر أصدقاء المجني عليه نعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين وفاة "مناع" جراء الحادث. وتنتظر عائلته وأهل عزبة كناوة التابعة لقرية إبنهس بقويسنا، انتهاء تصاريح الدفن لتشييع جثمانه، وقد شيعت جنازته في السادسة مساءً أمس الخميس.

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