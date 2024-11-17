موجة أمطار متوسطة على كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، إلى أمطار متوسطة مصاحبة لموجة صقيع.

وجه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، الأجهزة المعنية، ورؤساء المدن والقرى في عموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع التغيرات التي تشهدها المحافظة في الطقس بعد سقوط الأمطار.

وكانت محافظة كفر الشيخ قد تعرضت، اليوم الأحد، إلى موجة من الطقس السيء، حيث سادت الغيوم والسحب المحملة بالأمطار في السماء، مصاحبة لرياح شديدة وموجة صقيع منذ الصباح الباكر.