بالصور.. "غرب سهيل" بأسوان ضمن أفضل القرى الريفية السياحية لعام 2024

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة عن فوز قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان ضمن أفضل القرى الريفية السياحية لعام 2024، وذلك أثناء مشاركة وزارة السياحة والآثار في اجتماعات الدورة 122 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism)، التي تُعقد حاليًا في مدينة كارتاجينا دي إندياس بدولة كولومبيا.

وقدم اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، التهنئة لأهالي قرية غرب سهيل النوبية باعتبارها من أجمل المواقع المتميزة على صفحة نهر النيل الخالد، لما تمتلكه من طبيعة خلابة، وبشاشة الوجوه السمراء لأهاليها، الذين يتميزون بحسن وحفاوة الاستقبال لضيوفهم وزائريهم من مختلف الأفواج السياحية والمصريين. وهو ما جعلها تمثل أيقونة للتراث الثقافي المصري، ولا سيما أنها لا تزال تحتفظ بالطراز النوبي القديم من منازل وعادات أهل النوبة الأصيلة.

وأكد أن قرية غرب سهيل تشهد طفرة كبيرة من المشروعات المتنوعة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بها، وإدراجها ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ليتم تنفيذ مشروعات في قطاعات العمل المختلفة من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وغيرها، مما يجعلها بانوراما جمالية متكاملة الأركان، وتحقق مزيدًا من الجذب للحركة السياحية، وتحويلها إلى أكبر مركز ومقصد للسياحة الريفية والبيئية والعلاجية والاستشفائية.