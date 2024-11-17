القبض على شاب تعدى جنسيًا على طفلة في المنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

ألقت وحدة مباحث السادات في محافظة المنوفية، القبض على شاب تعدى جنسيًا على طفلة 4 سنوات.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بورود بلاغ من أهلية طفلة عمرها 4 سنوات، تعرضت للاعتداء الجنسي من شاب يُدعى "ح.خ.س" 20 عامًا، حيث تمكنت قوة من وحدة مباحث السادات من القبض عليه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

من جانبها، قررت النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان مستوى الإصابة.