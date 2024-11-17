رغم تجهيزها.. "الصحة" تكتشف غرف عمليات وعناية مغلقة منذ أشهر بمستشفى الجمهورية بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

كشفت حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية التي تنفذها وزارة الصحة في الإسكندرية عن وجود عدد من غرف العمليات الجراحية وغرف العناية المركزة مغلقة منذ شهور، رغم تجهيزها بالكامل في مستشفى الجمهورية العام بالمحافظة.

جاء ذلك خلال جولة أجراها فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية التابع لوزارة الصحة، اليوم الجمعة، في مستشفى الجمهورية بالإسكندرية ضمن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية بالمحافظات لرصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية ورفع كفاءة الخدمات.

وأوصى فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية بسرعة تفعيل هذه الغرف لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

وخلال الزيارة، اكتشف الفريق الوزاري أن غرف العمليات المغلقة كانت مكدسة بالفرش غير الطبي، في حين أنها مجهزة بالكامل لاستقبال العمليات. وتم التوجيه بإزالة هذه العوائق، كما أوصى بتفعيل عمليات الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى نظرًا لوجود التخصص والقوى البشرية اللازمة.

كما لاحظ الفريق عدم تفعيل وحدة الحروق بالمستشفى، وأوصى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتشغيل التجريبي للوحدة خلال 48 ساعة.

وكشفت الجولة التفتيشية عن وجود غرف رعاية مركزة للسكتة الدماغية في المستشفى مجهزة بالكامل وغير مستغلة منذ ثلاثة أشهر. وتمت التوصية بتفعيل الخدمة والتواصل مع منظومة "رعايات مصر" لاستقبال المرضى.

كما رصد الفريق الوزاري تراجع مستوى النظافة في المستشفى، وعدم وجود شركة مسؤولة عن النظافة، بالإضافة إلى تغيب جميع أفراد الأمن المسؤولين عن النوبتجية الصباحية، مما استدعى اتخاذ إجراءات للتحقيق في هذه المخالفات.

وأجرى الفريق جردًا لمختلف المخازن بالمستشفى، ومتابعة الإجراءات المخزنية، مع التوصية بإعادة تنظيم المخازن لمنع التكدس، وتوفير التحاليل اللازمة للمرضى لتخفيف العبء عنهم.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة الإسكندرية تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى الجمهورية العام، ووحدتي طب أسرة البرج القديم، ومركز صحة الأسرة ببرج العرب الجديدة، وذلك لمراجعة جودة وأمان الخدمات المقدمة للمواطنين.