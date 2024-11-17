المشدد 3 سنوات لتاجر ملابس عرض الحشيش على ضابط المكافحة ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على تاجر ملابس يبلغ من العمر 70 عامًا بعد إدانته بعرض مخدر الحشيش على ضابط شرطة.

ترأس الجلسة المستشار أحمد حسام النجار، وشارك في عضويتها المستشاران أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وأمانة سر طارق عكاشة وخالد خضير.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 16 يوليو 2024، بدائرة قسم المناخ في بورسعيد، حيث ألقي القبض على المتهم "ا.م.ا"، المقيم بحي العرب، بعد أن أبلغه مصدر سري لرئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد بأن المتهم يتاجر بالمواد المخدرة.

بالانتقال إلى موقعه، دار حديث بين الضابط والمتهم انتهى بعرض الأخير قطعة من الحشيش، ليتم القبض عليه بحوزته 18 كيسًا من المخدر. وقد عُثر معه أيضًا على قطعتين إضافيتين من الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض (مطواة).

أثبتت التحاليل المخبرية أن المضبوطات تحتوي على 178.7 جرامًا من الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، مع وجود آثار للمادة على السلاح الأبيض.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.