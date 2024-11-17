السجن المشدد 6 سنوات لصاحب "فاترينة" يبيع المخدرات في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على صاحب "فاترينة" في منطقة حرفيين بورسعيد، بعد إدانته ببيع المواد المخدرة.

ترأس المحكمة المستشار أحمد حسام النجار، وشارك في عضويتها المستشاران أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وأمانة سر طارق عكاشة وخالد خضير.

تعود تفاصيل القضية إلى يوم 22 أبريل 2024، حيث تم اتهام "و.ن.ف"، البالغ من العمر 46 عامًا وصاحب "فاترينة" في منطقة حرفيين الزهور، بحيازة الهيروين بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض (مطواة) دون ترخيص.

ووفق شهادة ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تم ضبط المتهم بموجب إذن من النيابة العامة وبحوزته حقيبة تحتوي على 3 أكياس من الهيروين، و134 لفافة من ذات المادة المخدرة، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض.

كما تم العثور على هاتف محمول كان يستخدمه للاتصال بعملائه. أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي كحصيلة للاتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته.

وأكدت التحاليل المخبرية أن الأكياس الثلاثة تحتوي على 19 جرامًا من الهيروين، واللفافات تحتوي على 36 جرامًا من المادة ذاتها، المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، ومصادرة المضبوطات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.