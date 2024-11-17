"جنايات بنها" تقضي بإعدام سائق قتل سيدة وسرق مصوغاتها الذهبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقًا على سائق متهم بقتل سيدة مسنة بهدف سرقة مصوغاتها الذهبية وإشعال النار في منزلها بقرية القشيش التابعة لمركز شبين القناطر. جاء الحكم بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.

تضمنت تفاصيل القضية، المسجلة برقم 8950 لعام 2024 جنح مركز شبين القناطر، أن المتهم "محمد ا أ"، البالغ من العمر 33 عامًا ويعمل سائقًا ويقيم في القرية ذاتها، أقدم في يوم 30 ديسمبر 2023 على قتل المجني عليها "نوال ح." بدون تخطيط مسبق، أثناء محاولته سرقة متعلقاتها من منزلها.

وأفاد أمر الإحالة أن المتهم قام بتسديد طعنات قاتلة للمجني عليها باستخدام سكين بعد أن اكتشفت وجوده، ما أدى إلى وفاتها وفقًا لتقرير الطب الشرعي. كما أشار أمر الإحالة إلى أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى وهي إشعال النار عمدًا في منزل المجني عليها باستخدام عود ثقاب، ما أدى إلى احتراق محتويات المنزل.

وأكدت التحقيقات أن القصد من الجريمة كان تسهيل عملية السرقة التي شملت مصوغات ذهبية وخاتمًا من الفضة ومبلغًا نقديًا وهاتفًا خلويًا، وكلها مملوكة للمجني عليها.

كما ثبت حمل المتهم سلاحًا أبيض دون تصريح قانوني.