سقطا بـ 48 قطعة.. سجن مُدانين اثنين بالاتجار في المخدرات

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قضت محكمة جنايات بورسعيد بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ضد سائق وتاجر قطع غيار سيارات، بعد إدانتهما بالاتجار في المخدرات.

ترأس المحكمة المستشار أحمد حسام النجار، وشارك في عضويتها المستشاران أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، فيما تولى سكرتارية الجلسة طارق عكاشة وخالد خضير.

تعود تفاصيل القضية إلى 24 يوليو 2024 بمنطقة الزهور في بورسعيد، حيث اتُّهم المدعو "ع.ا.م"، سائق تاكسي ومقيم في الحي الإماراتي، بحيازة جوهر الميثافيتامين المخدر بقصد الاتجار، في حين اتُّهم "ا.ا.ا"، تاجر قطع غيار سيارات، بحيازة جوهر الهيروين المخدر للغرض نفسه.

أفاد معاون مباحث قسم الزهور، في شهادته، بأنه تم ضبط المتهمين بناءً على إذن من النيابة العامة، حيث عُثر بحوزة السائق على 23 قطعة بلاستيكية تحتوي على الميثافيتامين، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالي، فيما وُجد بحوزة التاجر 25 لفافة تحتوي على الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي.

أقر المتهمان بحيازتهما المواد المخدرة بغرض الاتجار، وأكدا أن الأموال المضبوطة كانت من حصيلة نشاطهما، بينما استخدما الهواتف المحمولة لتسهيل عمليات البيع.

وثبت من الفحص المعملي أن المواد المضبوطة تحتوي على 3 جرامات من الميثافيتامين و8 جرامات من الهيروين، وكلاهما مدرجان في الجدول الأول لقانون المخدرات.

وأمرت المحكمة بمصادرة المخدرات المضبوطة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، في القضية رقم 5438 لسنة 2024 جنح الزهور، والمقيدة برقم 1070 لسنة 2024 كلي بورسعيد.