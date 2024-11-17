محافظ السويس يتفقد عددًا من المدارس الفنية -صور

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السويس- حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، سير العملية التعليمية بالمدارس الفنية، زار خلالها مدرسة السويس الثانوية الصناعية بنات بحي السويس، لمتابعة انتظام اليوم الدراسي بالأقسام المختلفة.

وزار المحافظ، فصول المدرسة والتخصصات والأقسام والورش الفنية بالمدرسة، حيث تابع الحصص الدراسية بأقسام الكهرباء والتفصيل والزخرفة والإلكترونيات وورش العمل التي تضم معروضات فنية ومشغولات يدوية ولوحات فنية وأنشطة الأقسام المختلفة بالمدرسة.

وأشاد اللواء طارق الشاذلي، بالأعمال اليدوية التي قدمتها الطالبات واثني على التدريب الجيد لهم، وأوصى الطالبات ببذل المزيد من الجهد في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم لكونه من أقوى الدعائم لبناء الوطن ورفعته.

والتقى الشاذلى، مدير المدرسة وبعض المعلمين وطالبات المدرسة، وأكد على أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل واستغلال خبرات وطاقات طلاب وطالبات لتأهيلهم لسوق العمل وضرورة اكتساب الخبرات والتدريب الجيد على الحرف اليدوية والأعمال الفنية للتأهيل لسوق العمل.