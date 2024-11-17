بالصور.. كدواني وفرحات يفتتحان معرض "دكان الفرحة" في المنيا

المنيا-جمال محمد:

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد معرض مبادرة "دكان الفرحة" بحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والذي يُنظمه صندوق تحيا مصر لرعاية طلبة الجامعات المصرية، لتوفير 20 ألف قطعة ملابس بالمجان لطلاب وطالبات جامعة المنيا ضمن أكبر حملة كساء لرعاية طلاب الجامعات الحكومية.

شهد الافتتاح الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب ومدير وأخصائي رعاية الطلاب بالجامعة.

وأعلن رئيس الجامعة أن المعرض يستمر في استقبال الطلاب من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا على مدار ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم الأحد 17 نوفمبر حتى الأربعاء 20 نوفمبر الجاري بهدف إتاحة الفرصة لأكثر من 5 آلاف طالب وطالبة بالجامعة، ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، ويُتاح لكل طالب اختيار 4 قطع تُناسبهم من بين المعروضات مجانًا.

ثَّمَن رئيس الجامعة دور مبادرة صندوق تحيا مصر، باعتبارها إحدى المبادرات الرئاسية التي تُسهم في الإرتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين، وتوفير متطلباتهم، فضلًا عما تقدمه تلك المبادرة من خدمة قطاع عريض من طلاب الجامعات المصرية، مشيدًا بالمعرض وجودة الملابس المعروضة به التي تُناسب جميع الأذواق، معبرًا عن سعادته بهذا التعاون المثمر مع صندوق تحيا مصر ومطالبًا بمزيد من إقامة المعارض لخدمة الطلاب وتحقيق الأهداف الإنسانية الأكثر رقيًا وتقليل العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وأكد فرحات على حرص جامعة المنيا في القيام بدورها المجتمعي، وتسخير كافة سُبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، والاتصال المباشر مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم.

يذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق مبادرة دكان الفرحة في شهر أبريل عام 2019 لتقديم شتى صور الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، وذلك من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين وتنقسم المبادرة إلى محورين يتضمن أحدهما، تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، والآخر يتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية.