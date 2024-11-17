صاحبه شاعر مدح خير البرية.. حكاية تمثال ضخم يزين ميدان المحطة في بني سويف -صور

بني سويف - حمدي سليمان:

بمجرد أن تطأ قدمك أرض محافظة بني سويف، عقب خروجك من محطة قطارات المحافظة، تقع عيناك على تمثال ضخم للإمام البوصيري أحد أعلام المحافظة، والذي يشتهر بلقب صاحب البردة، يزين ميدان المحطة أحد أهم الميادين.

وعن صاحب هذا التمثال، يقول مؤمن مخلوف مدير عام الآثار الإسلامية، إن الإمام البوصيري، هو "محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري"، ولد في قرية "أبوصير الملق" بمركز الواسطى، شمال بني سويف في السابع من مارس عام 1213ميلاديا، وتلقى العلم منذ نعومة أظفاره بالقرية، فحفظ القرآن في طفولته، واهتم بقراءة السيرة النبوية.

وتابع:" أن البوصيري أفرغ طاقته، وأوقف شعره، وفنه على مدح الرسول، وكان من ثمار مدائحه النبوية قصيدته الشهيرة "الكواكب الدرية في مدح خير البرية"، والمعروفة باسم "البُردة" التي تعد أحد أهم أعماله، وتوفي بالإسكندرية، في 696 هجريا، و 1294 ميلاديا، تاركا عددًا كبيرًا من القصائد والأشعار ضمّها ديوانه الشعري.

ويضيف الدكتور محمد ماضي الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف، ومنفذ التمثال، أن التمثال يبلغ طوله 4.5 مترا، ويزن حوالى 450 كيلو جرام، ويعتلي قاعدة خرسانية مُغلفة بالرخام، مرتديا ملابس العصر الذي وجد فيه، وهي العمامة، والحرملة، والجبة والقفطان، وممسكا بالبردية في يده، وقد جرى إنشاؤه وإزاحة الستار عنه عام 2019، ليزين ميدان المحطة ويحوله إلى تحفة معمارية، تجذب انتباه القادمين إلى المحافظة عبر القطار.