مبدعون وفنانون: افتتاح فرع جيميناي بالأقصر سيساهم في اكتشاف العديد من المواهب

الأقصر-محمد محروس:

شهد افتتاح فرع جيميناي أفريقيا بمحافظة الأقصر، وجود عدد من المبدعين والفنانين ورواد الأعمال في الصعيد، حيث اعتبره العديد منهم فرصة جيدة.

وقال المنشد عبدالرحمن السنوسي،: إن اختيار الأقصر لافتتاح أول فرع لجيميناي خارج العاصمة كان موفقا جداً، لأنها مدينة غنية بالمواهب الفنية في مختلف المجالات، وكانوا في حاجة ماسة لخدمات جيميناي".

وأوضح السنوسي، أن من أهم الخدمات التي وفرتها جيميناي حالياً هو استوديو الصوت الذي سيتيح لأصحاب المواهب تسجيل الأناشيد والأعمال الفنية المختلفة بمستوى عالي جداً من الجودة.

في السياق ذاته، قال الممثل والمغني أحمد إبراهيم،: "إن افتتاح فرع جيميناي في الأقصر سيساعد في اكتشاف العديد من المواهب التي لم تجد منصات أو مؤسسات تقدم لها الدعم الفني وتوفر لها الإمكانات لإبراز مواهبهم".

وافقه الرآي، أمين أسامة، مؤسس مشارك في مشروع أيام قنا السينمائية، الذى أشار إلى أن الفرع الجديد لجيميناي بالصعيد يساعد في تطوير فكرة المشروع، ويوفر للمواهب والمبدعين الدعم الفني الذي يحتاجون إليه

وشهدت محافظة الأقصر، اليوم الأحد افتتاح أول فرع لشركة جيميناي أفريقيا خارج القاهرة، وذلك بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وحضر الافتتاح شين جونز، رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر الوفد المرافق له، والمهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة جيميناي أفريقيا ومؤسس سينماتك، وأعضاء فريق عمل الشركة، ومجموعة من الشركات التي تعمل في صعيد مصر في المجالات الإبداعية المختلفة.

يذكر أن النسخة الأولى من برنامج جيميناي للشركات الناشئة، أطلقت فى الصعيد عام 2022، حيث قدم الدعم لعدد 45 شركة ناشئة، من خلال دورتين تدريبيتين على مدار 14 شهرا، وتأهلت منهم 18 شركة ليوم العروض التقديمية الذي انتهى باختيار 3 شركات ملهمة للفوز بجوائز مالية.

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