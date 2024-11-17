إحالة أوراق تاجر سيارات قتل صديقه إلى المفتي

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية كل من المستشارين أحمد خضر، وأحمد خليل، اليوم الأحد، إحالة أوراق تاجر سيارات، إلى مفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه، وذلك على خلفية قيامه بقتل صديقه مع سبق الإصرار والترصد، لمروره بضائقة مالية، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور شهر يناير 2025 للنطق بالحكم.

ترجع أحداث الواقعة إلى بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار، بالعثور على جثة محمد رجب شعبان، تاجر سيارات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة محمود ا.ا، تاجر سيارات، 44 عاما، وصديق المجنى عليه.

بضبط المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وأفاد بأن المجني عليه تربطه به علاقة صداقة واعتاد السهر عنده فى المنزل ويعرف جميع التفاصيل الخاصة بالمجنى عليه، وكذلك وقت إقامته بمفرده داخل منزله، ونظرًا لمروره بضائقة مالية عقد العزم والنية على التخلص من المجنى عليه والحصول على الأموال الخاصة به.

وعندما تأكد من إقامة المجنى عليه بمفرده، ذهب اليه، وتعدى عليه بآلة حادة حتى تأكد من وفاته، واستولى على الأموال التى كانت بحوزة المجني عليه وفر هارباً.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.