15 جثة و3 مصابين خلال 8 أشهر.. شرفات الإسكندرية فخ مميت يحصد الأرواح - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

يكاد لا يمر أيام أو أسابيع دون أن تنهار شرفة عقار أو أكثر في الإسكندرية، بعدما تحولت إلى فخاخًا مميتة تحصد أرواح المارة، لا فرق بين طفل أو رجل أو سيدة، لتخلف ورائها مآسي إنسانية لا تنضب.

وإلى جانب الدماء التي تسال تحت أنقاض الشرفات المنهارة من واجهات العقارات المتهالكة في شوارع المدينة الساحلية، هناك حوادث أخرى ارتبطت بالشرفات من سقوط أطفال بسبب اختلال التوازن، أو اختيار البعض لها كبوابة إلى العالم الآخر.

أرقام كبيرة سجلها "مصراوي" إذ وقع 19 حادثًا مرتبطا بالشرفات سواء انهيار مفاجئ أو انتحار خلال نحو 8 أشهر في غضون الفترة بين شهري مارس ونوفمبر الجاري خلفت 15 قتيلًا و3 مصابين.

واستنادًا إلى الأرقام السابقة حصدت الشرفات المنهارة أرواح 6 مواطنين وأصابت 3 آخرين، بينهم أطفال، وجميعهم من المارة بالشوارع، فيما أسفرت حوادث السقوط من الشرفات بسبب اختلال التوازن أو الانتحار عن مصرع 9 أشخاص بواقع 4 شباب و3 سيدات وطفلين.

وفيما يتعلق بوقائع بالانتحار، تجدر الإشارة إلى أن الدولة تعمل على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

ونعرض التسلسل الزمني لحوادث شرفات الإسكندرية:

6 مارس 2024

شهد حي الجمرك في الإسكندرية انهيار شرفة عقار قديم مكون 4 طوابق رقم 12 شارع عبد الخالق دون حدوث إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة.

17 مارس 2024

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من شرفة الشقة سكنه بالطابق الـ 13 بعقار في منطقة محرم بك وسط الإسكندرية، فيما كشفت التحريات أن المذكور متزوج حديثًا واختل توازنه أثناء تركيب "تندة".

29 مارس 2024

لقي طفل، 9 سنوات، مصرعه إثر سقوطه من شرفة الشقة سكنه بعقار بالطابق الـ 11 بشارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي في الإسكندرية، فيما قالت أسرته إنه غافلهم ودخل يلهو في الشرفة واختل توازنه وسقط ليلقي مصرعه في الحال.

31 مارس 2024

انهارت شرفة شقة بالطابق الأول عقار في سوق زنانيري بحي شرق الإسكندرية على محل أسماك بالطابق الأرضي، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

22 أبريل 2024

باشرت نيابة الجمرك بالإسكندرية التحقيق في مصرع المدعوة "ر.أ.ن" 14 سنة إثر سقوطها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الـ 15 بحي الجمرك.

26 أبريل 2024

تسبب انهيار شرفة عقار قديم مكون من 4 طوابق في منطقة الإبراهيمية بحي وسط الإسكندرية في تحطم سيارتين ملاكي تصادف تواجدهما أسفل العقار، وذلك دون حدوث إصابات.

22 يونيو 2024

تسببت وصلة "هزار" في سقوط الطالبين "أحمد.ال.م" 17 سنة، و"محمود.إ.ن" من شرفة شقة بالطابق الثالث بعقار في قرية سياحية غرب الإسكندرية، ما أسفر عن إصابتهما بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

25 يونيو 2024

أصيب سيدة تدعى "نوال.ع.ال" بكسور بعدما انهارت بها شرفة شقة من الطابق الرابع بالعقار رقم 12 حارة المراكش بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية.

4 يوليو 2024

لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من شرفة الطابق الرابع بالعقار سكنها بمنطقة البيطاش بحي العجمي، فيما أكد زوجها أنها ألقت نفسها من الشرفة بسبب خلافات زوجية.

21 يوليو 2024

انهارت شرفات وأجزاء من 4 منازل قديمة بمنطقتي محرم بك والورديان بأحياء وسط وغرب الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر، فيما أخُلي أحدها من السكان بعد سقوط السلم.

23 أغسطس 2024

تدخل حي غرب الإسكندرية لإزالة شرفة عقار مكون من 3 طوابق بشارع عبد الملك بن مروان بمنطقة المتراس، بعدما انهارت منها أجزاء ولخطورتها الداهمة على حياة المواطنين والمارة.

29 أغسطس 2024

لقيت فتاة مصرعها وأصيبت شقيقتها بإصابات بالغة بعدما انهارت عليهما شرفة عقار مكون من 8 طوابق أثناء سيرهما أسفله بمنطقة كليوباترا بحي شرق على كورنيش الإسكندرية.

2 أكتوبر 2024

لقي عامل في العقد الرابع من العمر مصرعه إثر سقوطه من شرفة الطابق الثالث أثناء تركيبه جهاز "تكييف" بعقار قديم بمنطقة محطة الرمل بحي وسط الإسكندرية.

11 أكتوبر 2024

انهارت شرفة شقة سكنية بالطابق الرابع بعقار قديم في منطقة الأزاريطة بحي وسط بطريق كورنيش الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

16 أكتوبر 2024

لقي الطفل "محمد جمال"، 11 سنة، مصرعه إثر سقوطه بعدما اختل توازنه من شرفة الشقة سكنه بالطابق الخامس بعمارات فرفرة القطن بمنطقة الورديان بحي غرب الإسكندرية.

24 أكتوبر 2024

أصيب مواطن بجروح وكسور خطيرة بعدما انهارت عليه شرفة شقة سكنية بالطابق الثاني أثناء جلوسه على مقهى أسفل عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة باكوس بحي شرق الإسكندرية.

7 نوفمبر 2024

لقيا بيشوي عطية، 29 سنة، ويمنى محسن، 23 سنة، مصرعهما بعدما انهارت عليهما شرفة عقار قديم مكون من 10 طوابق أثناء سيرهما بجواره بمنطقة الإبراهيمية على كورنيش الإسكندرية.

7 نوفمبر 2024

وفي اليوم نفسه، سقطت فتاة في العقد الثاني من العمر من شرفة منزلها بالطابق الخامس بشارع الباب الأخضر بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، ما أسفر عن مصرعها على الفور.

16 نوفمبر 2024

لقيت الطفلة "فرحة إسلام"، 10 سنوات مصرعها وأصيبت شقيقتها "سما" 12 سنة، و"خديجة محمد" 17 سنة، بجروح خطيرة، بعدما انهارت عليهم شرفة عقار قديم مكون من 3 طوابق عليهم أثناء لهوهم بالشارع بمنطقة المعمورة البلد شرق الإسكندرية.

تحذير رسمي

ومع بدء موسم النوات خلال شهري الخريف والشتاء والذي تتعرض فيه المدينة الساحلية لـ18 نوة، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، تزداد حوادث انهيار شرفات العقارات بسبب الأمطار والرياح.

ويأتي التحذير المتكرر من محافظة الإسكندرية للمواطنين قبيل كل نوة من عدم ‏الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة ضمن 6 تحذيرات أخرى تشمل توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار وعدم ركن السيارات تحت الأشجار وغيرها.

احتفال غريب

وتشهد احتفالات ليلة رأس السنة مخاطر أخرى تتعلق بالشرفات إذ تنفرد الإسكندرية بعادة غريبة أخذوها من اليونانيين والإيطاليين التي عاشوا على أرضها تشمل إلقاء الزجاج والأطباق والسيراميك من الشرفات، اعتقادًا بأن التخلص من الأشياء القديمة وتكسير الزجاج سيخلصهم مما حل بهم من أحزان بالعام الماضي.

سلامة المارة

وحول أسباب الانهيار المتكرر لشرفات عقارات الإسكندرية، تتلخص تصريحات رؤساء الأحياء عقب كل حادث أن السكان أو ملاك العقارات لم ينفذوا قرارات الترميم أو الهدم الصادرة لها، فيما يقومون بالتدخل وإزالة الشرفات والأجزاء الآيلة للسقوط من وقت إلى آخر حفاظًا على سلامة المارة.

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