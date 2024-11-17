إنجاز طبي بجامعة أسيوط.. فريق جراحي يزرع يدين لشاب تعرض لحادث مروع -صور

أسيوط - محمود عجمي:

نجح فريق طبي بوحدة اليد والجراحات الميكروسكوبية بقسم العظام في مستشفيات جامعة أسيوط، في إجراء عملية زراعة يدين لشاب تعرض لحادث أدى إلى بتر يديه اليمنى واليسرى.

جاء إجراء العملية الجراحية تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشرقاوي رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور عمرو السيد رئيس وحدة اليد والجراحات الميكروسكوبية.

استقبلت وحدة اليد والجراحات الميكروسكوبية، شابًا يبلغ من العمر 36 عامًا مصابًا ببتر كامل في اليدين.

وجرى تشكل الفريق الطبي برئاسة الدكتور عمرو السيد، ويضم كل من الدكتور محمد حامد مدرس مساعد بوحدة اليد والجراحات الميكروسكوبية، والدكتور بهاء الحنيني، والدكتور عمرو أبو النجا، والدكتور تامر شعيب، متدربين بالدبلومة المهنية للجراحات الميكروسكوبية، والدكتور أحمد الطلحاتي مدرس مساعد بقسم التجميل، ليقوم الفريق الطبي بزراعة لليد اليمنى واليسرى مع إصلاح جميع الأعصاب والأوتار والأوردة والشرايين.

عاون الفريق الطبي، فريق من أطباء التخدير وعلى رأسهم الدكتور سعيد متولي، والدكتور أندرو عزت، والدكتورة يوستينا ثروت.

تأتي هذه العملية في إطار النجاحات الطبية التي تحققها وحدة اليد والجراحات الميكروسكوبية، التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وواحدة من أكبر أربعة مراكز متخصصة في العالم.

تستقبل الوحدة فرقًا طبية من مختلف الجنسيات للتدريب على هذا النوع من الجراحات الدقيقة والمعقدة، وتمنح دبلومات دولية متخصصة في جراحة الضفيرة العصبية وجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية التكميلية، معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.