افتتاح فرع لشركة جيميناي أفريقيا في محافظة الأقصر -صور

محافظ السويس يتفقد عددًا من المدارس الفنية -صور

الأقصر-محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، افتتاح أول فرع لشركة "جيميناي أفريقيا" خارج القاهرة، وذلك بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وحضر الافتتاح شين جونز رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر الوفد المرافق له، والمهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة جيميناي أفريقيا ومؤسس سينماتك، وأعضاء فريق عمل الشركة، ومجموعة من الشركات التى تعمل في صعيد مصر في المجالات الإبداعية المختلفة.

وشهد الافتتاح فقرات فنية متنوعة لعدد من الفرق الشبابية، أبرزها الإنشاد الديني والفلكلور الشعبي، وتستهدف شركة جيميناي أفريقيا من خلال مكتبها الجديد، تقديم الدعم لأصحاب الشركات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التى تعمل في المجالات الإبداعية المختلفة في محافظات الصعيد (بني سويف - المنيا -أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان).

يذكر أن النسخة الأولى من برنامج جيميناي للشركات الناشئة أطلقت فى الصعيد عام 2022، حيث قدم الدعم لعدد 45 شركة ناشئة، من خلال دورتين تدريبيتين على مدار 14 شهرا، وتأهلت منهم 18 شركة ليوم العروض التقديمية الذي انتهى باختيار 3 شركات ملهمة للفوز بجوائز مالية.