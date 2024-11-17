لتوزيعها على طلاب الثانوي.. مديرية تعليم الإسكندرية تتسلم 40 ألف جهاز "تابلت"- صور

محافظ السويس يتفقد عددًا من المدارس الفنية -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، إن المديرية تسلَّمت حصتها من أجهزة الحاسب اللوحي "التابلت" بواقع 40 ألف و379 جهاز، تمهيدًا لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي.

وقال وكيل الوزارة، إنَّه جرى تسليم المخصّصات من الأجهزة لمخازن الإدارات التعليمية التسع لتوزيعها على المدارس الثانوية لتتولّى تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الحكومية وفق القرار الوزاري 344 لعام 2018.

وشدَّد أبو زيد، في بيان، على اتباع الإجراءات القانونية والاشتراطات ومن بينها أن يقوم الطالب بعمل بوليصة التأمين بهيئة البريد، لإصلاح الجهاز من الشركة التابعة في حالة وجود أي عطل بموجب هذا التأمين.

وشدد على ضرورة توافر المستندات المطلوبة وهي أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها، وأصل شهادة ميلاد الطالب، والرقم القومي له وصورة طبق الأصل معتمدة من المدرسة.

وأضاف أن التابلت عهدة شخصية للطالب لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية بينما يعتبر عهدة شخصية للمعلم أو الإداري طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي دون تغيير طبيعة العمل.