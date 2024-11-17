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أعضاء الجوالة يتجمعون في معسكر كشفي برأس سدر -صور

02:31 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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    المعسكر
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    فعاليات المعسكر
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    أنشطة المعسكر
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    معسكر كشفي
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جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الأحد، معسكر كشفي بمركز التنمية الشبابية بمدينة رأس سدر، بمشاركة أعضاء الجوالة من مختلف الأعمار، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الأنشطة والفعاليات الرياضية لاحتضان الشباب، والنشء.

،وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المعسكر بهدف إلى تطوير مهارات النشء والشباب الشخصية والقيادية، وتعريفهم بأساسيات الحركة الكشفية.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن فعاليات المعسكر تضمنت ورش عمل تدريبية، ومحاضرات توعوية، إضافة إلى أنشطة رياضية، وتحديات كشفية تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل الجماعي بين الأعضاء.

وأشار إلى تنظيم ندوات للتدريب على المهارات الكشفية الأساسية، مثل إشعال النار، والطهي باستخدام الوسائل التقليدية، إضافة إلى تعليم تقنيات الاسعافات الأولية، وطرق التعامل مع الحالات الطارئة.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للمعسكر هو تعزيز روح الانتماء والوحدة بين الشباب، وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات، بما يساهم في بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

جنوب سيناء رأس سدر مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
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