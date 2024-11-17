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محافظ سوهاج يستقبل رئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر

01:55 م الأحد 17 نوفمبر 2024

محافظ سوهاج يستقبل رئيس اللجنة العليا للمصالحات با

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقبل اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأحد، الدكتور عباس شومان رئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، بحضور الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية.

وتطرق اللقاء، إلى استعراض جهود الأزهر الشريف فى سوهاج خاصة من خلال اللجنة العليا للمصالحات، واستعراض الجهود المبذولة من اللجنة العليا واللجان الفرعية، لإنهاء الخصومات الثأرية التي تمثل تهديدًا للاستقرار المجتمعي، والتي بدأت تنحسر من المجتمع، بفضل جهود التوعية والتنوير، وتسليط الضوء على ما تخلفه هذه الظاهرة من آثار سلبية مجتمعية يعاني منها الأجيال المتعاقبة، وتخرج عن المفهوم الحقيقي للأديان السماوية التي جاءت لتحض على التسامح ونبذ العنف.

وأكد المحافظ، دعمه لجهود المصالحات، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق رؤية "سوهاج خالية من الخصومات الثأرية"، كما أشاد بدور الأزهر الشريف في ترسيخ قيم السلم المجتمعي، والعمل على تعزيز وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الظواهر السلبية التي تعوق التقدم والاستقرار، لا سيما في ظل دولة المؤسسات التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه أعرب "شومان"، عن تقديره لجهود محافظة سوهاج في دعم مؤسسة الأزهر بالمحافظة والمعاهد الأزهرية التي تعمل على تخريج أجيال تحمل مفهوم الدين الوسطي، الذي ينشر الأزهر تعاليمه في جميع الدول باعتباره المؤسسة الدستورية المنوط بها العمل على ترسيخ هذا المفهوم.

محافظ سوهاج رئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر اللواء عبدالفتاح سراج سوهاج الدكتور عباس شومان
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