كدواني يتفقد أول مستشفى لأورام الأطفال بالمنيا -صور

المنيا - جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، مستشفى أورام الأطفال بمدينة سمالوط، والذى يعد أول مستشفى تابع للطب العلاجي بوزارة الصحة لعلاج أورام الأطفال بالمحافظة، ويضم 7 عيادات خارجية مزودة بأحدث الأجهزة الطبية وغرف أشعة متطورة.

قام المحافظ بجولة داخل الأقسام لتفقد العيادات والأجهزة، واستمع من وكيل وزارة الصحة إلى عرض تفصيلي عن إمكانيات المستشفى والخدمات الطبية والعلاجية.

وتشمل 26 سرير عناية مركزة، 40 سرير إقامة داخلية، و15 سريرا خارجيا، مما يسهم في منع تكدس الحالات، ويُعد تخصص أورام الأطفال من أبرز الخدمات التي تقدمها المستشفى، بالتعاون مع مراكز علاجية قريبة، بهدف تقليل الأعباء على الأطفال وأسرهم ممن يتكبدون عناء السفر إلى القاهرة أو أسيوط أو الأقصر لتلقي العلاج.

ويُذكر أن المحافظة لا تضم أي مراكز متخصصة لعلاج الأورام سوى مركز الأورام في مدينة المنيا، مما يجعل مستشفى أورام سمالوط إضافة نوعية تسهم في تحسين الخدمات الصحية وتخفيف الضغط عن المركز الوحيد بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة والدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.