مصرع 3 عناصر إجرامية فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

لقي 3 عناصر إجرامية مسجلين خطر مصرعهم، بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بأسوان أثناء محاولة ضبطهم.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان حددت مكان اختباء 3 عناصر إجرامية يشكلون بؤرة شديدة الخطورة – سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها: "قتل – شروع فى قتل - سرقة بالإكراه – وإطلاق أعيرة نارية – مخدرات"، ومحكوم عليهم بالسجن فى قضايا متنوعة، ومحكوم على أحدهم بالإعدام فى جنايتي "قتل" بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فقامت قوات الشرطة بتبادل إطلاق النار معهم.

وأسفر التعامل عن مصرعهم وعُثر بحوزتهم على "رشاش جرينوف – 6 بنادق آلية – 80 خزينة آلية وعدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة"، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.