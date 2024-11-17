جامعة المنوفية تتبع مصير خريجي دفعتي 2019 و2020.. دراسة تكشف المستور

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت جامعة المنوفية اليوم الأحد، عن تنفيذ المركز الجامعي للتطوير المهني إجراء أول دراسة لتتبع خريجي كليات الجامعة دفعتي عام 2019 و2020، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وفقًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية.

ونفذت الدراسة خلال الفترة من 19 إلى 31 أكتوبر 2024 باستخدام منهجية العينة العشوائية الطبقية حسب الكلية والنوع، بمشاركة 26 من متطوعي المركز الجامعي في مرحلة جمع البيانات.

أكد الدكتور أحمد القاصد، أن هذه الدراسة تأتي في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بجودة مخرجات التعليم ومتابعة المستجدات بسوق العمل لتطوير المناهج الدراسية وتقديم الدعم اللازم لخريجي الجامعة.

وأشار القاصد إلى أن التواصل مع خريجي كليات الجامعة دفعتي 2019 و 2020، يأتي للوقوف على وضعهم بسوق العمل، والوقت المستغرق لحصولهم على أول وظيفة، والمهارات التي كان لها الأثر في حصولهم على الوظائف، ومدى ارتباط وظائفهم الحالية بمجالات دراستهم.

وأوضح رئيس الجامعة أن نسبة الاستجابة للدراسة بلغت 48.5%، حيث تم التواصل بنجاح مع 1,908 خريجًا من إجمالي 3,927 خريجًا، وأظهرت النتائج الأولية أن 1,460 خريجًا ما يعادل 76.5% من العينة حصلوا على فرص عمل بعد التخرج، وأن 86.5% منهم ما زالوا يعملون حتى الوقت الحالي.

وأشار إلى أن هذه النتائج الأولية تعكس إلتزام الجامعة بتأهيل خريجيها لسوق العمل وتطوير مهاراتهم المهنية، كما تؤكد على دور الجامعة المستمر في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال بناء جسر بين التعليم وسوق العمل.

كما أشادت المدير التنفيذي بمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بمجهودات فريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهني خلال فترات العمل على تحضير قوائم الخريجين من مختلف كليات الجامعة، وتحديث بيانات التواصل معهم، بالإضافة إلى المشاركة في إدارة عملية جمع البيانات ومتابعة وتقديم الدعم الجامعي للخريجين.

أشرف على الدراسة الدكتور هاني إبراهيم مدير المركز الجامعي للتطوير المهني وفريق العمل بالمركز.