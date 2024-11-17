يوفر 60% من تكلفة الجلسات.. بدء تفعيل ميكنة وحدات الكلى فى الدقهلية -صور

الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، بدء تفعيل ميكنة وحدات الكلى داخل المستشفيات من خلال تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف المحمولة والحواسب الآلية،ويتم من خلاله مراقبة عدد الجلسات وتسجيل قياسات العلامات الحيوية لمتابعة المريض أثناء الجلسة.

ووجه وكيل وزارة الصحة، الجهات المعنية بسرعة توفير الاحتياجات الخاصة بالمشروع ، وحصر احتياجات الوحدات لسرعة توفيرها، مشيراً إلى أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر 60٪؜ سنوياً من تكلفة الجلسات وفقاً لرؤية الوزارة، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة سنوياً.

وأكد وكيل الوزارة، أن العمل جارِ على تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي حميات المنصورة عن طريق إدخال 3 صالات غسيل كلوي وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجى، والدكتور أحمد موافى مدير إدارة الكلى.

فيما أوضح الدكتورأحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى، أن التطبيق يتيح للطبيب تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض ومتابعة تطبيقها بشكل موثق، وكذلك المتابعة الفورية لنتائج التحاليل المعملية بما يضمن مراقبة الأداء، وكفاءة الجلسات بما يعود بالنفع على المريض، وتجنب حدوث المضاعفات، فى إطار الحصول على جلسة غسيل آمنة ذات كفاءة.

وأشار وكيل المديرية للطب العلاجى، إلى أنه خلال الشهر الماضى أجرى 37 ألف جلسة غسيل كلوي لـ 2900 مريض، بالإضافة إلى متابعة وتوفير مستلزمات جلسات الغسيل بجميع وحدات الكلى بالمحافظة.