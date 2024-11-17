إعلان

يوفر 60% من تكلفة الجلسات.. بدء تفعيل ميكنة وحدات الكلى فى الدقهلية -صور

12:15 م الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بدء تفعيل ميكنة وحدات الكلى فى الدقهلية (4)
  • عرض 7 صورة
    بدء تفعيل ميكنة وحدات الكلى فى الدقهلية (5)
  • عرض 7 صورة
    بدء تفعيل ميكنة وحدات الكلى فى الدقهلية (6)
  • عرض 7 صورة
    بدء تفعيل ميكنة وحدات الكلى فى الدقهلية (7)
  • عرض 7 صورة
    بدء تفعيل ميكنة وحدات الكلى فى الدقهلية (2)
  • عرض 7 صورة
    بدء تفعيل ميكنة وحدات الكلى فى الدقهلية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، بدء تفعيل ميكنة وحدات الكلى داخل المستشفيات من خلال تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف المحمولة والحواسب الآلية،ويتم من خلاله مراقبة عدد الجلسات وتسجيل قياسات العلامات الحيوية لمتابعة المريض أثناء الجلسة.

ووجه وكيل وزارة الصحة، الجهات المعنية بسرعة توفير الاحتياجات الخاصة بالمشروع ، وحصر احتياجات الوحدات لسرعة توفيرها، مشيراً إلى أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر 60٪؜ سنوياً من تكلفة الجلسات وفقاً لرؤية الوزارة، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة سنوياً.

وأكد وكيل الوزارة، أن العمل جارِ على تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي حميات المنصورة عن طريق إدخال 3 صالات غسيل كلوي وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجى، والدكتور أحمد موافى مدير إدارة الكلى.

فيما أوضح الدكتورأحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى، أن التطبيق يتيح للطبيب تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض ومتابعة تطبيقها بشكل موثق، وكذلك المتابعة الفورية لنتائج التحاليل المعملية بما يضمن مراقبة الأداء، وكفاءة الجلسات بما يعود بالنفع على المريض، وتجنب حدوث المضاعفات، فى إطار الحصول على جلسة غسيل آمنة ذات كفاءة.

وأشار وكيل المديرية للطب العلاجى، إلى أنه خلال الشهر الماضى أجرى 37 ألف جلسة غسيل كلوي لـ 2900 مريض، بالإضافة إلى متابعة وتوفير مستلزمات جلسات الغسيل بجميع وحدات الكلى بالمحافظة.

تامر مدكور وزارة الصحة محافظة الدقهلية وحدات الكلى الغسيل الكلوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جامعة المنوفية تتبع مصير خريجي دفعتي 2019 و2020.. دراسة تكشف المستور

إعلان

إعلان

رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة
تعديل قانون الإيجار القديم.. 6 توجيهات عاجلة من رئيس النواب
36 صورة تكشف أحدث شكل لمحطات ومسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "القاهرة - الإسكندرية" بداية ديسمبر
رئيس الوزراء يفتتح معرض "Cairo ict" نيابة عن الرئيس السيسي
الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة