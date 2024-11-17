رحيل آخر الضحايا عمق الجراح.. وفاة محمود عبدالظاهر تعيد للذاكرة مشاهد حادث الجلالة -صور

السويس - حسام الدين أحمد:

رغم انقضاء أكثر من شهر على حادث أتوبيس الجلالة، وحبس السائق 15 عاما بتهمة القتل الخطأ، إلا أن الحادث مازال محل اهتمام عدد كبير من المواطنين، سواء الطلاب وأسرهم بجامعة الجلالة، أو خارج الجامعة، وذلك بسبب ملف المصابين الذين لم يغلق إلى اليوم، ووفاة طالب آخر في الحادث متأثرا بإصابته.

حزن سطره المواطنون على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، على فراق الطالب محمود أحمد عبدالظاهر، الذي قضى أكثر من شهر في غيبوبة داخل العناية المركزة بالمجمع الطبي، ربما لم تطأ قدمه مدينة السويس، ولا يعرفه الأهل ولا تربطه صداقة بشبابها إلا من زملائه في الجامعة، لكن ذكريات لم يراها محمود ربطتهم به وأسرته.

عدد كبير من المتطوعين وشباب السويس التقى أسر الضحايا والمصابين بمحيط مجمع السويس الطبي، وثلاجة حفظ الموتى، يوم الحادث ولثلاث أيام متتالية، وهم يقدمون لهم الدعم النفسي والمعنوي، قضوا معهم ليلة حل فيها أسر الطلاب ضيوفا على مدينة السويس، فوجدوا تكاتف من شعب السويس، مضيافا يرحب بهم، يقدم لهم كل أشكال الدعم لتجاوز تلك الأوقات الصعبة والقاسية في انتظار لقاء ذويهم المصابين، أو تسلم الجثامين

وشيع أهالي قرية الوعاضلة بمركز الصدفا في محافظة أسيوط، جثمان طالب الطب صباح اليوم الأحد، إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة بالقرية، ليستقر في سلام بجوار أجداده وأسلافه، بعد غيبوبة استمرت أكثر من شهر بالعناية المركزة بمجمع طبي السويس، تناوب على زيارته والده وأشقائه وأبناء عمومته وأصدقائه وهو لا يشعر بهم، غاب وانقطع عنهم بالوفاة، لكن يربطهم به دعوتهم له بالرحمة والمغفرة.

وقال مصدر طبي مسؤول بالسويس، إن مجمع السويس الطبي استقبل 8 حالات حرجة من مصابي حادث الجلالة والذي وقع يوم 14 أكتوبر الماضي، 3 منهم غاردوا العناية المركزة الفترة الماضية بعد تحسن حالتهم، بينما خرج أمس 2 أخرين بعد تحسن حالتهم والاستجابة للعلاج وجرى نقلهم للقسم الداخلي لاستكمال العلاج، بعد زوال مرحلة الخطر.

أوضح المصدر، أن 3 طلاب كانوا بالعناية المركزة، توفوا متأثرين بإصابتهم وهم سهيلة أشرف طلبة بكلية الطب من محافظة الشرقية، وتوفيت يوم 18 أكتوبر، ومحمد حسين عبدالجواد الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات توفى يوم 26 أكتوبر، وكان آخرهم الطالب محمود أحمد عبدالظاهر ابن محافظة أسيوط، الطالب بكية الطب.

وتابع المصدر أن المصابين في حادث الجلالة، خضعوا لعمليات جراحية متنوعة، شملت جراحات العظام والوجه والفكين والجراحات العامة، الأوعية الدموية، والتجميل، وذلك وفقًا لأعلى المعايير الطبية.

وكان طريق "الجلالة- السخنة" شهد انقلاب أتوبيس يستقله طلاب جامعة الجلالة، عند مفارق الطريق أمام محطة تموين السيارات، وهي منطقة محورية للمتجهين على السخنة وإلى طريق القطامية بطريق الزعفرانة من الجلالة، وأسفر الحادث عن مصرع 12 طالب من طلاب جامعة الجلالة، ارتفع عددهم إلى 15 بعد وفاة الطالب محمود عبدالظاهر، كما أصيب 34 آخرين كانوا في طريق العودة إلى مقر سكنهم المؤقت بمنطقة بورتو.

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