الفارق 120 جنيهًا فى الكيلو.. أسعار اللحوم البلدية تثير الجدل بالبحيرة -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

أطلق عدد من الجزارين بمحافظة البحيرة مبادرات لبيع اللحوم البلدية بسعر 320 جنيهًا للكيلو، بفارق يصل إلى 120 جنيهًا أقل من السعر الذي تبيع به المحال الشهيرة، وهو الأمر الذي أوقع المواطنين في حيرة ودفعهم للتساؤل عن السر في هذا الفارق الكبير، وهل الأمر يتعلق بجودة اللحوم من عدمه.

يقول محمود مجاهد - محاسب: " إحنا محتاجين حد بس يفهمنا الفرق بين اللحمة دي و دي إيه إحنا شايفنها متعلقة ومختومة وشكلها حلو، لكن 120 أو 100 جنيه فرق كبير يخلي الواحد يقلق برضه".

ويرد أنور الحنبوشي- جزار على المشككين في جودة اللحم: " لحمتنا بقري بلدي وصغيرة ومش هتلاقي حد يشكك فيها غير الجزارين المنافسين إللي مش عاوزين الأسعار تنزل، وبعض الناس بتنقل كلامهم من غير ماتجرب، وأنا بقول لأي حد تعالى جرب وبعدين أحكم".

ويضيف الحنبوشي-: " لو حسبناها بالورقة والقلم الجزار يكسب ويجيب مصاريفه لو باع ب 320 لكن مكسب في المعقول، ولو باع كتير بسعر حلو هيبقى مرضي بدل ما يكسب من دم الغلابة".

وتقول ليلى: " بصراحة أنا اشتريت الأول نص كيلو أجربها، وكنت خايفة أحسن تكون مش حلوة أو عجوزة، لكن لقيتها ممتازة بصراحة طعم حلو ومش بتاخد سوى كتير على النار، فمبقتش أجيب غير منها، وبيتي أولى بالفرق".

ويرى أيمن محجوب أن المبادرات إللي أطلقها بعض الجزارين كشفت السعر الحقيقي للحوم فيقول: " 320 جنيه ده السعر العادل للحوم لكن للأسف فيه جزارين جشعين مش عاوزين يتخلوا عن مكاسبهم الخيالية، لازم الناس تقاطعهم ومتشتريش من أي حد بيغلي في الأسعار".

أما أمير محسب - مدرس فيقول: " الجزار بتاعي مش بغيره مهما لقيت أسعار أقل منه في السوق، أصل بصراحة اللحمة لازم تكون مضمونة ومن حد ثقة".

ويؤكد حسن - جزار: " كل حاجة وليها تمنها ومش كل لحمة زي التانية العجل البلدي غير الأوروبي حتى لو جاي حي، ومدبوح هنا، والمرعى بتفرق عن المرعى في طعم اللحم، الغالي تمنه فيه".