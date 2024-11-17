وداع مؤثر.. أسيوط تشيع جثمان طالب الطب ضحية حادث الجلالة - فيديو وصور

أسيوط ـ محمود عجمي:

شيّع المئات من أهالي قرية الوعاضلة بمركز صدفا بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، جثمان الطالب محمود أحمد عبدالظاهر، بكلية الطب جامعة الجلالة، إثر وفاته متأثرًا بإصابته التي تعرض لها في حادث انقلاب أتوبيس الجامعة في أكتوبر الماضي.

وخيمت مشاعر الحزن والأسى بين أسرة وأصدقاء الطالب محمود أحمد أثناء تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، حيث أكدوا أنه كان في غيبوبة منذ إصابته في الحادث.

وشهد طريق "الجلالة- السخنة" جنوبي محافظة السويس، يوم 14 أكتوبر الماضي، حادثًا مروعًا، حيث انقلب أتوبيس يستقله طلاب جامعة الجلالة أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي. أسفر الحادث عن وفاة أشخاص وإصابة آخرين، مما أدى إلى توافد أسر المصابين إلى مجمع طبي السويس للاطمئنان على حالتهم.

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