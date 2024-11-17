بعد رفع 90 طن أنقاض.. إعادة فتح 4 شوارع في الإسكندرية -صور

إزالة 108 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

الإسكندرية – محمد عامر:

أعادت أحياء الإسكندرية فتح 4 شوارع بمناطق كرموز والجمرك ومحطة مصر أمام المارة والسيارات، وذلك بعد رفع نحو 90 طن ردم وأنقاض، جراء انهيار أجزاء من عقارات قديمة.

تلقت أحياء غرب والجمرك ووسط شكاوى من المواطنين تفيد غلق أنقاض العقارات القديمة لـ 4 شوارع هي "العدروسي، والزمزمي، والشيخ مصطفى الجزيري، وابن أجروم".

وجه رؤساء الأحياء وحدات التدخل السريع وإدارات الرصد البيئي مدعومة بسيارات ومعدات إلى الشوارع المشار إليها، وجرى رفع نحو 90 طن أتربة وردم وأنقاض وفتحها أمام المارة والسيارات.

وأكد المهندسة نهى خليفة، رئيس حي غرب الإسكندرية، الاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن ورفع كفاءة النظافة وتحقيق السيولة المرورية، حفاظًا على سلامة المواطنين.