محافظ أسوان: الانتهاء من إعداد مقترحات الأحوزة العمرانية لجميع التجمعات

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بقيادة الدكتورة المهندسة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة انتهت من إعداد مقترحات الأحوزة العمرانية لجميع التجمعات السكنية طبقاً للوحات الحصر والاستدلال لمواقع المدن والقرى والعزب والنجوع ، والمرفوعة على صور الأقمار الصناعية الحديثة لجميع مراكز المحافظة.

وأشار إلى بدء السير فى إجراءات الإعتماد لها من اللجنة الدائمة المختصة باعتماد الأحوزة العمرانية، والتى تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2023 ، لتكون بذلك نسبة اعتماد الأحوزة العمرانية على مستوى محافظة أسوان 100 % من إجمالي التجمعات المستدل عليها.

وقدم محافظ أسوان للهيئة العامة للتخطيط العمرانى على التعاون المثمر والبناء، وهو ما أثمر عن اعتماد الأحوزة العمرانية، والذى جاء إستكمالاً لتحديث المخططات الإستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة.

وأكد أن ذلك سيساهم بدوره فى تحقيق التنمية العمرانية المنشودة بزهرة الجنوب، تواكباً مع ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من ملحمة كبيرة من الخير والنماء، وفى ظل جهود مكثفة من الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.