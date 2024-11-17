تسليم مستلزمات شبكات الري للمزارعين بالتجمعات التنموية الجديدة في جنوب سيناء -صور

جنوب سيناء – رضا السيد :

شهدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، وصول مستلزمات شبكات الري بالتنقيط الخاصة بالتجمعات التنموية الزراعية الجديدة، لدعم المزارعين المستحقين لتلك التجمعات، بهدف تسريع وتيرة إنتاج المحاصيل الزراعية، وذلك تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة.

وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن المديرية تسلمت كافة مستلزمات الزراعة الخاصة بشبكات الري الحديث، وجرى توزيعها على المزارعين المستحقين للتجمعات التنموية الزراعية التي جرى إنشاؤها بتجمعي اسلا وسهل القاع التابعين لمدينة طور سيناء وذلك بمعرفة لجنة خاصة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة في تصريح اليوم، أنه جرى تشكيل لجنة ضمت أعضاء من إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومجلس مدينة طور سيناء، والإدارة الزراعية بطور سيناء، لتسليم كل مزارع حصته المخصصة، بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم، وحثهم على البدء في أعمال الزراعة.

وأكد أنه جرى تشكيل لجنة فنية من مديرية الزراعة، لإرشاد المزارعين على كيفية تركيب واستخدام الشبكات، سواء للأشجار أو الخضروات، وتقديم الدعم الفني والإرشادي تمهيدًا للزراعة، مشيرًا إلى أنه جرى إنشاء 7 تجمعات تنموية زراعية سكنية بجنوب سيناء ضمن المشروع الرئاسي "زراعة مليون ونصف فدان"، بإجمالي مساحة 2850 فدان، وبناء منازل كاملة التشطيبات بها بإجمالي 570 منزلًا، بواقع 2 تجمع بمدينة طور سيناء بسهل "القاع، واسلا وعريق"، و4 تجمعات بمدينة رأس سدر بأودية "الحمة، السحيمي، النهايات، أبو جعدة"، وتجمع بمدينة سانت كاترين بوادي السعال.

ولفت إلى أنه جرى تزويد كل تجمع بمحطة تحلية، إضافة إلى محطات معالجة، وتوصيل كافة الخدمات والمرافق من "كهرباء، صرف صحي، مياه"، كما جرى طرح هذه التجمعات على المواطنين للانتفاع بها، وحصل كل منتفع على 5 أفدنة ومنزل، وجرى توزيعهم عن طريق قرعة علنية، بمقدم تعاقد تبلغ قيمته 800 ألف جنيه، وجرى تقسيطهم على مدار 20 عامًا، مع مراعاة ترك فترة سماح حتى تصبح المزارع منتجة بالفعل.

وأكد أن تكلفة المنزل والـ5 أفدنة الخاصة بكل مستحق على الدولة تبلغ نحو مليون و700ألف جنيه، وحرصت الدولة على دعم هذه التجمعات بقيمة تصل إلى نحو 900 ألف جنيه، بهدف التوسع في المجال الزراعي بالمحافظة، وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وأشار إلى أن كل تجمع ويضم مسجد ومدرسة، ووحدة صحية، وملعب خماسي، و10 محلات خاصة بتوفير السلع الغذائية، وبلغ مساحة المنزل 200 متر مربع، جرى البناء على 120 متر و ترك 80 متر حوش، ويتكون من 3 غرف، ومضيفة، وصالة، ومطبخ، وحمام.ش