دير سانت كاترين يستقبل أعدادًا كبيرة من السياح رغم انخفاض الحرارة – صور

جنوب سيناء – رضا السيد :

شهد دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، إقبالًا كبيرا من السياح الأجانب والمصريين على الرغم من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها المدينة اليوم، ووصلت الصغرى بها 7 درجات.

وقال محمد فتيح، دليل بدوي بمدينة سانت كاترين "مرشد سياحي"، إن الدير شهد صباح اليوم إقبال الوفود السياحية التي نزلت من قمة جبل موسى صباح اليوم بعد قضاء الليل عليه للاستمتاع بمشهد الشروق، إضافة إلى الوفود السياحية التي جاءت إلى المدينة صباح اليوم لزيارة الدير فقط، مؤكدًا أن هناك حالة عشق خاصة بين السياح ومدينة سانت كاترين، فعلى الرغم من انخفاض درجة الحرارة بها، إلا أن جميع السائحين الوافدين لمدن خليج العقبة السياحية بجنوب سيناء "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا" يحرصون على زيارة الدير وصعود جبل موسى في رحلة تستغرق نحو 3 ساعات للوصول إلى قمة الجبل.

وأوضح "فتيح"، أنه جرى تفويج السائحين لمشاهدة المعالم السياحية الدينية والتاريخية التي يزخر بها الدير، والاستماع إلى شرح مفصل من المرشد المرافق لهم لمدة تتجاوز نصف ساعة عن قصة بناء الدير، المعالم السياحية والكنوز الأثرية التي يحويها الدير، إضافة إلى أهميته الدينية والتاريخية، وذلك عبر جولة داخل الدير لمدة تصل الى ساعتين يشاهدون خلالها الكنيسة الكبرى، وشجرة العليقة، ومتحف الكنوز الأثرية، وكنيسة الجماجم، والمسجد الفاطمي، ومكتبة الدير، وحديقته التي تحتوي على أشجار الزيتون العتيقة.

على جانب آخر، قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم 570 سائح من مختلف جنسيات العالم، إضافة إلى السائحين الذين كانوا على قمة جبل موسى منذ مساء أمس.

وأوضح أن حالة الطقس بالمدينة مستقرة، يميل إلى الدفء نهارًا شديدة البرودة ليلًا، وتصل درجة الحرارة ليلًا إلى 7 درجات مئوية، مشيرًا إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة باستقبال موسم الشتاء، خاصة أن المدينة تتميز بطابع شتوي مختلف عن جميع المدن المصرية، وذلك لطبيعتها الجغرافية المتميزة التي جعلتها أعلى قمة جبلية في مصر، لذا تكون عرضة لتساقط الثلوج على مدار الموسم الشتوي.