في مؤتمر جامعة أسيوط.. السفير خفاجي: الاحتلال الإسرائيلي يسعى للقضاء على الهوية الفلسطينية

أسيوط ـ محمود عجمي:

شارك السفير أحمد حسين خفاجي نائب مساعد وزير الخارجية، في الجلسة الختامية للمؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC) الذي نظمته جامعة أسيوط في موسمه السابع تحت عنوان "العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان".

أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وبإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي تم تكريمه تقديراً لجهوده ودعمه للجامعة.

حضر الجلسة الختامية الدكتور علاء عبدالحفيظ، عميد كلية التجارة، والدكتور الحسن خيري، المشرف الأكاديمي على النموذج، بالإضافة إلى أعضاء بمجلس النواب والشيوخ ونخبة من وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة، وعدد كبير من الطلاب والطالبات المشاركين في فعاليات النموذج.

وأعرب السفير أحمد حسين خفاجي، عن شكره لإدارة جامعة أسيوط على دعوتها لحضور هذه النسخة من نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي، مشيداً بموضوع القضية المطروحة هذا العام وأهميتها في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها فلسطين ولبنان، استعرض السفير الأحداث التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023، واصفاً إياها بـ"تغيير قواعد اللعبة".

وأكد السفير خفاجي، أن القضية الفلسطينية هي أساس إنشاء منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أنها البند الوحيد الدائم في جميع اجتماعات وزراء الخارجية وقمم المنظمة. كما أشار إلى نتائج القمتين العربية والإسلامية المشتركة التي انعقدت في الرياض العام الماضي، حيث أكدت القمتان أن القضية الفلسطينية تتعلق بهويتنا، وأن الاحتلال الإسرائيلي يسعى للقضاء على هذه الهوية من خلال تصفية القضية الفلسطينية.

في ختام كلمته، أشاد السفير خفاجي بالأداء القوي والحضور المتميز لطلاب نموذج المحاكاة، و بالإعداد الجيد للنموذج، موجهاً خالص التحية لكل من أسهم في إخراج هذا النموذج بهذا المستوى.

من جانبه أعرب الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن تقديره وترحيبه بضيوف الجامعة المشاركين في المؤتمر، معربًا عن أمله في أن يكون هذا الحدث خطوة مثمرة في تعزيز التعاون المشترك. كما شكر كل من ساهم في تنظيم هذا الحدث بنجاح.

وأشاد المنشاوي، بجهود شباب جامعة أسيوط الذين آمنوا بفكرة نموذج المحاكاة وشاركوا في مناقشة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب هم قادة المستقبل الذين سيواجهون القضايا الدولية بمهاراتهم في التفاوض وحل النزاعات.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي يعكس رؤية جامعة أسيوط في تمكين طلابها وتزويدهم بفرص تطبيقية لمواجهة الحياة الواقعية بعد التخرج. كما أشار إلى أهمية مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية في مصر.

أوضح المنشاوي، أن جامعة أسيوط تسعى إلى توفير بيئة تعليمية تدعم الإبداع والابتكار، وتطلق قوافل تنموية شاملة لتعزيز التنمية البشرية وتقديم الدعم الصحي والتنموي للقرى في المحافظة.

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد رئيس جامعة أسيوط، أن مصر ترفض بشدة التوسع الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية ولبنان، وتدين استخدام القوة العسكرية المفرطة. وأكد أن مصر تسعى دائمًا إلى تحقيق السلام العادل واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي.

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