البحث عن كلب ضال عقر 4 أطفال بإحدى قرى المنيا

المنيا-جمال محمد:

تكثف مديرية الطب البيطري بالمنيا، جهودها للبحث عن كلب مسعور، عقر 4 أطفال بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المحافظة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز بني مزار، تلقت بلاغًا من أهالي قرية أم الساس، يفيد مهاجمة كلب ضال لأطفال القرية، وإصابة 4 منهم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين إصابة كل من: "ر. ا. ع" 5 سنوات، و"ر. م . م" 6 سنوات، و"ح. م. ح" 5 سنوات, و"ز. م. م" 12 سنة)، وجرى نقلهم للمستشفى للحصول على المصل اللازم.

فيما جرى إخطار مديرية الطب البيطري لتشكيل لجنة لمكافحة الكلاب الضالة، وسرعة العثور على الكلب الذي هاجم أهالي القرية، حرصاً على حياة الأهالي.