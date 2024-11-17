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البحث عن كلب ضال عقر 4 أطفال بإحدى قرى المنيا

10:29 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

كلب ضال

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المنيا-جمال محمد:

تكثف مديرية الطب البيطري بالمنيا، جهودها للبحث عن كلب مسعور، عقر 4 أطفال بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المحافظة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز بني مزار، تلقت بلاغًا من أهالي قرية أم الساس، يفيد مهاجمة كلب ضال لأطفال القرية، وإصابة 4 منهم.
وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين إصابة كل من: "ر. ا. ع" 5 سنوات، و"ر. م . م" 6 سنوات، و"ح. م. ح" 5 سنوات, و"ز. م. م" 12 سنة)، وجرى نقلهم للمستشفى للحصول على المصل اللازم.

فيما جرى إخطار مديرية الطب البيطري لتشكيل لجنة لمكافحة الكلاب الضالة، وسرعة العثور على الكلب الذي هاجم أهالي القرية، حرصاً على حياة الأهالي.

البحث عن كلب ضال المنيا كلب مسعور مديرية الطب البيطري عقر أطفال
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