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مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم على صحراوي سوهاج

10:27 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

جثة - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في حادث تصادم سيارتين، على الطريق الصحراوي الغربي، بالمنشأة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، وتبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي قيادة "هيثم. ر" 40 عامًا موظف ويقيم بمحافظة قنا، وسيارة نقل قيادة "محمد. س" 25 عامًا سائق ويقيم بمحافظة المنوفية؛ بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى، ما نتج عنه انحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية من الخلف.

نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة الأولى، "فهد. ا" 44 عامًا موظف، وإصابة "عصام. م" 45 عامًا باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ "مستقلي السيارة الأولى".

وجرى نقل الجثتين والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصرع شخصين حادث تصادم صحراوي سوهاج
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