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مصرع عاملين انهار عليهما حائط فى سوهاج

10:26 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

ارشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عاملان مصرعهما، متأثرين بإصابتهما عقب سقوط حائط عليهما، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا بسقوط حائط على شخصين ووفاتهما دائرة مركز شرطة البلينا.

تبين سقوط حائط مشيد بالبلوك الأبيض بقطعة أرض فضاء، ما نتج عنه مصرع "هاني." 47 عامًا عامل، "حمدي. ج" 50 عامًا عامل أثناء جلوسهما أسفل الحائط، وتم نقلهما لمستشفى البلينا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصرع عاملين انهيار حائط سوهاج
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