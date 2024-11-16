كلهم عمال.. مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم بدمياط -صور

صور وفيديوهات مروعة.. تفاصيل جديدة عن حادث تصادم شارع فوزي معاذ في

محافظات - مصراوي :

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة الشدة إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال، على طريق "كفر سعد - دمياط" بجوار مدخل قرية السوالم.

وتلقى مدير أمن دمياط، إخطارًا بالواقعة، وجرى الدفع بسيارات إسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى كفر سعد المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل ثلاث حالات حرجة إلى العناية المركزة.

وكشف المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة انفجار إطار السيارة، مما أدى لانقلابها واصطدامها بسيارة أخرى نقل كانت تقف على الطريق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة أسباب الحادث بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بدمياط، متابعته المستمرة لحالة المصابين وتوفير كافة الإمكانيات الطبية اللازمة لهم.