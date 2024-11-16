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تكريم استثنائي لموسيس بعد تأثره بالنشيد الوطني

11:21 م السبت 16 نوفمبر 2024

تكريم استثنائي لموسيس بعد تأثره بالنشيد الوطني

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الإسماعيلية - مصراوي:

حرص الدكتور محمد شيحة مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005، على تكريم البرازيلى موسيس مدرب حراس مرمى منتخب مصر، المشارك في التصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، ومنحه هدية تذكارية، تقديرًا لمشاعره النبيلة، وانهمار دموعه أثناء عزف السلام الجمهوري، قبل مواجهة منتخب مصر مع المغرب في الجولة الأولى.

وكانت الصور التي جرى التقاطها للبرازيلي "موسيس" مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أظهرت انهمار عينيه بالدموع، تأثرًا بكلماته "بلادي بلادي لك حبي وفؤادي" حتى نهايته، احتلت صدارة الصفحات الرياضية الإلكترونية والورقية المحلية والعالمية.

تجدر الإشارة إلى أن تصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 التي تحتضنها الإسماعيلية خلال الفترة من 14 وحتى 26 نوفمبر الجاري، انتهت جولتها الأولى بفوز تونس والمغرب على ليبيا ومصر كلا بهدفين لهدف وارتفع رصيدهما ثلاث نقاط مقابل لا شئ لمنافسيهما بينما جنبت قرعة البطولة الجزائر من تلك المواجهات.

محمد شيحة مدرب حراس مرمى موسيس
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