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عادل الهابط مديرًا عامًا لمديرية التموين في كفر الشيخ

09:30 م السبت 16 نوفمبر 2024

الدكتور عادل الهابط

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، القرار رقم 9124 لسنة 2024 بتكليف الدكتور عادل بيومي إبراهيم الهابط، وكيل مديرية التموين بالمحافظة للعمل مديرًا عامًا للمديرية خلفًا للمحاسب عبدالفتاح جابر، مدير عام المديرية لبلوغه السن القانونية.

تولى مدير عام مديرية التموين في كفر الشيخ الجديد الدكتور عادل بيومي الهابط، العمل مفتش تموين بالمديرية، ومديرًا لإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ومساعدًا لمدير المديرية منذ 3 أعوام ليتولى بعد ذلك منصب وكيل المديرية، كما أنه حصل مؤخرًا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ.

وكان محافظ كفرالشيخ، كرم، اليوم السبت، المحاسب عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفرالشيخ، لبلوغه السن القانونية المعاش، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة.

عادل الهابط كفر الشيخ مديرية التموين علاء عبدالمعطي
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