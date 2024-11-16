صور وفيديوهات مروعة.. تفاصيل جديدة عن حادث تصادم شارع فوزي معاذ في الإسكندرية

محافظات - مصراوي:

شهد شارع فوزي معاذ بمنطقة سموحة، أحد أرقى أحياء الإسكندرية، حادث تصادم مروعًا بين ثلاث سيارات، مساء يوم الخميس الماضي، أسفر عن خسائر مادية جسيمة وإرباك شديد في حركة المرور، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورا وفيديوهات مروعة انتشرت كالنار في الهشيم، تكشف عن تفاصيل جديدة عن الحادث.

وفي التفاصيل، فقد تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير مروع بشارع فوزي معاذ، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين، فيما انتقلت قوات الشرطة إلى هناك للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبحسب شهود عيان، فإن الحادث وقع عندما حاول سائق ميكروباص الانعطاف يمينًا من أقصى يسار الشارع، فاصطدم به قائد سيارة ملاكي بسرعة جنونية من الخلف، مما أدى إلى انقلاب الميكروباص وتحطم السيارتين بشكل كامل.

مشاهد مروعة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة للحظة وقوع الحادث، حيث ظهرت قوة الاصطدام ومدى الدمار الذي لحق بالسيارات، وتسببت هذه المقاطع في حالة من الصدمة والاستياء لدى المتابعين، الذين عبروا عن أسفهم لما حدث وتمنوا الشفاء العاجل للمصابين.

ارتباك مروري

أسفر الحادث عن شلل تام في حركة المرور بشارع فوزي معاذ والمناطق المحيطة به، حيث تجمعت سيارات الإسعاف والشرطة في محاولة لإزالة آثار الحادث وإنقاذ المصابين، وقد تسبب هذا الازدحام في حالة من الغضب والإحباط لدى المواطنين الذين كانوا عالقين في الزحام لساعات طويلة.

تحقيقات جارية

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واستمعت إلى أقوال شهود العيان وسائقي السيارات المتورطة في الحادث. كما أمرت بفحص كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع للوقوف على ملابسات الحادث بدقة.

نداء للمواطنين

ناشدت إدارة المرور المواطنين بضرورة الالتزام بقواعد المرور وتجنب السرعة المفرطة، خاصة في المناطق السكنية، كما دعت السائقين إلى توخي الحذر عند القيادة، والتركيز على الطريق لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة.







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