بالصور.. نائب محافظ أسوان يقود حملة لإزالة الإشغالات بسوق السيل الجديد

أسوان – إيهاب عمران:

قاد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة سوق السيل الجديد، بالتنسيق مع اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان.

وأسفرت الحملة عن رفع أكثر من 700 حالة إشغال، فضلاً عن تحرير محاضر إشغال طريق لـ 300 حالة، فضلاً عن مصادرة العديد من المضبوطات، وتوقيع غرامات مالية على المخالفين

وشارك فى جهود هذه الحملة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، والمقدم أحمد مدنى رئيس قسم شرطة المرافق، فضلاً عن نواب رئيس مركز ومدينة أسوان، ورؤساء الأحياء، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة

ونقل المهندس عمرو لاشين، توجيهات محافظ أسوان بشأن إلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم المحددة لكل محل، وعدم التجاوز ووضع متعلقاتهم من السلع على الأرصفة مما يمنع بدوره عدم التكدس والتزاحم بالمنطقة، مع تكرار المرور الدورى على السوق، وفى حالة ضبط أي مخالفات سيتم على الفور إغلاق المحلات المخالفة، كما تم المرور مرة أخرى على المنطقة بعض ساعات من تنظيم الحملة للتأكد من الالتزام بعدم العشوائية مرة أخرى

من جانبهم قدم أهالى منطقة السيل، والمناطق المجاورة شكرهم لمحافظ أسوان وأجهزته المعاونة من المحليات ومديرية الأمن على ما تم تنفيذه من رفع الإشغالات، وهو ما ساهم فى فتح الطريق وتسهيل حركة المواطنين المترددين على السوق.