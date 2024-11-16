70 كيلومترًا من الرعب.. أهالي المطرية يطالبون بحلول عاجلة لمشاكل طريق الحزام الآمن -صور

الدقهلية-رامي محمود:

كان طريق الحزام الآمن الذي يبلغ طوله 70 كيلومترًا حلمًا يراود أهالي مدينة المطرية، لتسهيل الحركة وفتح آفاق جديدة، لكن هذا الحلم تحول إلى كابوس يعكر صفو حياتهم، فبعد أن كان شريانًا حيويًا يربط بين ثلاث محافظات، أصبح هذا الطريق يشهد حوادث مروعة بشكل متكرر، حصدت أرواح الكثير من الأبرياء، بسبب تجاوز بعض السائقين للقانون وقيامهم بمرور السيارات الثقيلة المحظورة.

ويقول طه الشريدي، أحد سكان مدينة المطرية، إن طريق الحزام الآمن كان حلما بالنسبة للأهالي خاصة موجود مناطق استثمارية متعددة بمدينة بورسعيد والقريبة من المطرية وكان الشباب يسعى إلى العمل بتلك المناطق خاصة أن المشروعات الجديدة تساهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل وخفض نسب البطالة.

وأضاف أنه فور الإعلان عن إنشاء هذا الطريق هلل الجميع نظرا لكونه يربط عددا من المحافظات ببعضها البعض، حيث بدأ من محافظة دمياط مرورا بمراكز الشمال بنطاق الدقهلية، ويمر على مركز الجمالية والقرى التابعة له، كما يمر بقرى ‏الشبول والروضة والنسايمة بمركز المنزلة، ‏ومركز المطرية، وتم إنشاء هذا الطريق لمنع التعديات من قبل الأهالي على شاطئ وحرم بحيرة المنزلة وردمها ‏وتحويلها إلى مناطق سكنية عشوائية.

ولفت إلى أنه فور الانتهاء من الطريق أصبح شريان لنقل العمال من مدينة المطرية وبعض مدن مراكز شمال الدقهلية، حيث تأتي باصات من مختلف الشركات بمنطقة الاستثمار وتقل العمال وتنطلق بهم إلى عملهم، وجرى منع سير سيارات النقل الثقيل على الطريق إلا أن مع مرور أشهر قليلة فوجئنا بسير سيارات النقل ووقوع حوادث عدة.

أما أحمد الفقي، من أهالى مدينة المطرية، فقال: إن الحادث الأخير الذي شهده الطريق وخلف 12 ضحية و23 مصابا تسبب فى حالة غليان بين الأهالي خاصة أن السبب المباشر وراء وقوع الحادث، سير سيارة نقل محملة بالأخشاب وسقوط بعض من حمولتها على الطريق أدى إلى اصطدام السيارة الميني باص.

وناشد الفقي، محافظ الدقهلية بالتدخل العاجل من أجل إنارة الطريق وضع مطبات صناعية للحد من السرعة الزائدة مع وضع علامات إرشادية وفرض نقاط مرورية لمنع سير سيارات النقل الثقيل مع الالتزام بسرعة محددة لا تتجاوز 90 كيلو لكافة السيارات.

في السياق ذاته، علق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على مطالب الأهالي مشيرا الى أنه جرى تكليف رئيس مركز ومدينة المطرية بالتنسيق مع رئيسي مركزي الجمالية والمنزلة وشركة الكهرباء بالبدء الفوري في تكثيف أعمدة وكشافات الإنارة من منطلق الحفاظ على سلامة المواطنين.

كما وجه محافظ الدقهلية ومدير مديرية الطرق ومدير إدارة المرور بالدقهلية بوضع محددات منع سير النقل الثقيل بالتنسيق مع مديري مديرية الطرق ومدير إدارة المرور في محافظتي بورسعيد ودمياط حيث يمر بهما الطريق.

ولفت المحافظ إلى أن وضع حواجز خرسانية بطول الطريق بالمراكز الثلاثة، المطرية والجمالية والمنزلة منعا لمرور النقل الثقيل.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه بدأ إنشاء مطبات صناعية قبل الكتل السكنية وأمام المدارس، وغلق الفتحات الغير قانونية، وتركيب علامات عاكسة على جانبي الطريق.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه الإجراءات تأتي حرصا على أرواح المواطنين في إطار تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم مركز ومدينة المطرية ضمن خطة الدولة لرفع مستوى الخدمات.