رابع الجناة.. إحالة متهم بقتل مواطن فى الشرقية للمفتي

الشرقية - مصراوي:

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، أوراق متهم بقتل شخص عمدا إلى مفتي الجمهورية.

تعود أحداث القضية رقم 8086 لسنة 2014 والمقيدة برقم 911 لسنة 2014 كلى جنوب الزقازيق، والمتهم فيها 4 أشخاص وهم: صابر.ع.ع 26سنة، والوصال.ز.ال 29سنة، ومحمد.ق.م 29 سنة، والسيد.ل 45 سنة مقيمون جميعهم ببلبيس، قتلوا عمدا المجني عليه إبراهيم عبد الهادي محمد بأن تركوه يلقى حتفه مانعين عنه وسائل العلاج والتداوي من جروح أحدثوها به قاصدين إزهاق روحه.

وأفاد تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات التي أحدثوها بالمجني عليه تسببت في إزهاق روحه، وكانوا قد تجمعوا واختطفوا المجني عليه وأثاروا في قلبه الرعب والفزع و أتلفوا سيارته باعتراض سيرها لاحتجازه لديهم وإحداث ما أحدثوه به.

وكان كل متهم من الأربعة أحرز سلاحا ناريا غير مرخص مستخدمين ذخائر غير مرخص استخدامها في ترويع المجني عليه.

وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق أحكاما ضد المتهمين ال4، إذ عاقبت المحكمة المدعو الوصال.ز بإحالة أوراقه إلى المفتي على أن يصدر حكم الإعدام في منتصف ديسمبر المقبل، وصابر.ع إعدام، والسيد.ل عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات مع الشغل وأنهى عقوبته، فيما أصدرت المحكمة حكما مخففا ضد محمد.ق من إعدام لمؤبد.