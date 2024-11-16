الحصيلة زادت واحد.. وفاة طالب جديد في حادث أتوبيس الجلالة -صور

السويس- حسام الدين أحمد:

توفى طالب بمجمع السويس الطبي، ليلحق زملائه ضحايا حادث أتوبيس جامعة الجلالة، والذي وقع يوم 14 أكتوبر الماضي.

وارتفع عدد ضحايا حادث أتوبيس الجلالة في السويس، إلى 15 حالة بعد وفاة الطالب محمود أحمد عبدالظاهر متأثرا بإصابته، حيث كان يتلقى العلاج بالعناية المركزة بمجمع السويس الطبي.

وقال مصدر طبي مسؤول في السويس، إن الطالب محمود أحمد عبدالظاهر وصل المجمع الطبي يوم الاثنين 14 أكتوبر، مصابا بنزيف في المخ وكسور ضمن 38 مصابا استقبلهم المجمع.

وأضاف المصدر، أن 8 حالات جرى نقلهم للعناية المركزة، خضعوا لعمليات جراحية متنوعة، شملت جراحات العظام والوجه والفكين والجراحات العامة، الأوعية الدموية، والتجميل، وذلك وفقًا لأعلى المعايير الطبية.

وتابع المصدر، أن 3 من الطلاب المحجوزين بالعناية المركزة تحسنت حالتهم وغادروا المجمع الطبي، بينما بقى 5 آخرين حالتهم غير مستقرة وخطرة، كان الطالب محمود عبدالظاهر من بينهم، توفي اليوم متأثرا بإصابته.

وذكر المصدر، أن مصابين اثنين كانا يتلقيان العلاج بالعناية المركزة تحسنت حالتهم الصحية، وجرى نقلهم للقسم الداخلي لاستكمال العلاج اليوم السبت.

وأشار المصدر، إلى أن مجمع السويس الطبي استقبل 38 مصابا في الحادث الذي وقع عصر الاثنين 14 أكتوبر، توفى 2 منهم عقب وصولهم المجمع، بينما توفيت الطالبة سهيلة أشرف يوم الجمعة 18 أكتوبر، وتوفي الطالب محمد حسين عبد الجواد يوم السبت 26 أكتوبر الماضي.

وجرى نقل جثمان الطالب المتوفى اليوم إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمجمع، وإخطار الجهات المعنية لإبلاغ أسرته، واتخاذ الإجراءات المتبعة لتسليمهم الجثمان.

وكان طريق "الجلالة- السخنة" شهد انقلاب أتوبيس عند مفارق الطريق أمام محطة تموين السيارات، وهي منطقة محورية للمتجهين على السخنة وإلى طريق القطامية وطريق الزعفرانة من الجلالة، وأسفر الحادث عن مصرع 12 طالب من طلاب جامعة الجلالة، ارتفع عددهم إلى 15 بعد وفاة الطالب محمود عبدالظاهر و2 آخرين، كما أصيب 34 آخرين كانوا في طريق العودة إلى مقر سكنهم المؤقت بمنطقة بورتو.

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