ندوة حافلة بالنجوم لتكريم رواد المسرح في ثان أيام فعاليات مهرجان شرم الشيخ -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، ندوة للاحتفاء بمكرمي الدورة التاسعة، بحضور الفنان الدكتور سيد خاطر، وكيل وزارة الثقافة المصرية الأسبق، وأحمد بو رحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة، والفنان علاء مرسي، والنجم العالمي والبروفيسور ميخائيل جوريفوي من روسيا، والمخرج الروماني قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولي، والفنانة حلا عمران من سوريا.

وقام بإدارة الندوة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، الذي وجه الشكر لكافة القامات الفنية والإعلامية المشاركة بالدورة التاسعة من المهرجان.

وقالت الفنانة السورية حلا عمران، إنها سعيدة بتكريمها من مهرجان كبير خاص بالشباب مثل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والتكريم بدرع يحمل اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب فخر كبير، مؤكدة أن المهرجان يحقق نجاحًا كبيرًا خاصة أن الشباب المسرحي يحتاج للدعم الدائم لظهور طاقته الفنية واستغلالها بشكل جيد.

وأشارت إلى أن بدايتها الفنية جاءت عقب تخرجها من المعهد العالي لفنون مسرحية من دمشق، وبدأت بإقامة ورش عمل مع "يوجينيو باربا"، ودائمًا ما تسعى لتطوير شخصيتها الفنية، مؤكدة أنها رفضت أن تنتمى لمدرسة محددة، وتحرص على التعلم من كافة المدارس، وأن علاقتها بالتمثيل إلى ما لا نهاية لكون الممثل في حالة تدريب دائم.

ولفتت إلى أن تعاونها فنيًا مع نجوم مختلفة ومميزة كان له تأثير قوي في ثقل موهبتها، معربة عن سعادتها بكل اختياراتها، وتجربة مشاركتها في الفيلم السينمائي "باب الشمس".

ومن جانبه قال النجم العالمي والبروفيسور ميخائيل جوريفوي من روسيا، إنه قام بزيارة شرم الشيخ 22 مرة كسائح خلال السنوات الماضية، ولكن هذا العام الزيارة مختلفة كون جرى تكريمه من قبل مهرجان كبير مثل شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مؤكدًا أنه فنان محظوظ بالعمل مع كبار النجوم خلال مشواره الفني.

وأكد أنه اجتهد كثيرًا لتحقيق حلم المشاركة في أفلام عالمية، كون الفرص بالمجال صعبة، والمخرجين دائما يرشحونه لأدوار الشر على الرغم أنه شخص طيب بالحقيقة.

وأضاف أحمد بو رحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة، إنه جرى تكريمه كثيرا بالعديد من المهرجانات من دول كثيرة، ولكن في هذا المهرجان الأمر مختلف كونه من جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أنه تعلم على أيدي أساتذة مصريين كبار.

وأوضح الدكتور سيد خاطر، وكيل وزارة الثقافة المصرية الأسبق، أن تكريم إدارة المهرجان له بدرع سميحة أيوب، غالي جدًا على قلبه، كونها أيقونية كبير في الفن المصري.

وأشاد الفنان علاء مرسي، بالنجاح الذي حققه المهرجان، وتكريمه في هذا المهرجان جعله يحمل تحدي كبير على عاتقه لأنه يصنع مهرجان خاص بالشباب، وفي النفس الوقت يقدر قامات ورموز الكبار بالمسرح.

وأخيرا قال المخرج الروماني قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولي، إنه سعيد بحضوره ندوة مكرمون الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وهي من أهم الندوات التي حضرتها في حياته، مشيدًا بما يحدث على أرض شرم الشيخ من أهم الأحداث في صناعة المسرح والمهرجانات.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة بقصر ثقافة شرم الشيخ، وتستمر فعالياته حتى 20 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيًا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة.