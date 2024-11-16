رواد الأهلي يحصدون لقب البطولة الدولية الرابعة عشرة

جنوب سيناء – رضا السيد :

اختتمت فعاليات بطولة مصر الدولية الرابعة للسياحة الرياضية لكرة القدم للرواد التي أقيمت بنادي شرم الشيخ الرياضي الاجتماعي، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وإشراف الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية.

وتقام البطولة على أرض مصر للعام العاشر على التوالي منذ عام 2014، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية، بمشاركة 9 فرق من الصحفيين والإعلاميين والرواد، إضافة إلى فرق أوروبية مثل المجر ورومانيا، و8 دول إفريقية ممثلة في فريق جامعة سنجور الأفريقية، وأيضًا رابطة النقاد الرياضيين المصريين، وفريق وزارة الشباب والرياضة، ورواد النادي الأهلي، وفريق مصر عالمية جلوبال سبورت، ورواد سبورتنج، ورواد نادي الجهاد بالإسكندرية.

وتوج فريق رواد النادي الأهلي بكأس البطولة، وحقق فريق رواد نادي سبورتنج المركز الثاني والميدالية الفضية، وحصل فريق منتخب المجر للصحفيين والإعلاميين على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وقال الدكتور محمود عزت؛ رئيس البطولة والمنسق الإقليمي للبطولة في مصر والوطن العربي إن فكرة إقامة البطولة في مصر، إنه جرى تنظيم فعالية رياضية دولية قائمة على فكرة مشاركة الرواد والصحفيين والإعلاميين من عدة دول عربية وأوروبية وإفريقية فوق 35 عام، وذلك في إطار تشجيع الحوار الثقافي بين الدول المشاركة وتشجيع السياحة الرياضية في مصر وقدرة مصر السياحية والرياضية على احتضان مثل تلك الفعاليات.

وأضاف رئيس البطولة في تصريح اليوم، أنه جرى إقامة البطولة بمدينة شرم الشيخ في بعد نجاح تنظيمها في الإسكندرية والغردقة منذ انطلاق نسختها الأولى في مارس عام 2014 بالإسكندرية، لتصبح مصر الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي تنظم بها البطولة من خارج القارة الأوروبية.

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة، الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة لرعايته للبطولة طوال السبع سنوات الماضية، وأحمد عبد الخالق؛ مدير عام الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بالوزارة، على تعاونه ودعمه الدائم للبطولة.

جدير بالذكر أن البطولة أقيمت في نسختها الأولى في مصر في مارس عام 2014 بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار فعاليات مئوية نادي الاتحاد السكندري وضمت آنذاك فرق من الرواد والصحفيين والإعلاميين من 10 دول عربية وأوروبية، واستمر تنظيمها في مصر بمدن الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة على مدار عشرة سنوات متتالية ليشهد عام 2024 الاحتفال بمرور 10 سنوات على تنظيمها، واعتبار مصر الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي تقام بها البطولة، حيث تقام في عدد من الدول الأوروبية منذ عام 2005 في ليتوانيا، وأرمينيا، وجورجيا وأسبانيا ومولدوفا.