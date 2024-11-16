خلال لقائه بأهالي ديرمواس.. محافظ المنيا يعلن إنشاء مدرستين وتطوير ملعب رياضي

المنيا-جمال محمد:

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم السبت، لقاءً جماهيريًا مع أهالي مركز ديرمواس، لمناقشة عدد من المطالب والاحتياجات التي تقدم بها المواطنون، في إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز التواصل مع المواطنين.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ بدراسة إنشاء مدرسة ثانوى بقرية بني سالم ومدرسة ابتدائي بقرية حماضة وتطوير ملعب بنزلة البدرمان، إلى جانب سرعة إنارة الطريق الزراعي الرابط بين كفر خزام وقرية جلال الشرقية، بالإضافة إلى إنارة طريق مقابر قرية اسمو العروس، مع التشديد على أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية لتقديم الدعم اللازم للمشروعات الخدمية.

كما قرر المحافظ توفير ميكروباص لنقل الطلاب والأهالي مجانًا من وإلى جزيرة التل، لحين الانتهاء من إنشاء كوبري التل، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وإنشاء مطب صناعي أمام مسجد الفتح بقرية الرحمانية، استجابةً لمطالب الأهالي، بهدف الحد من السرعة وضمان سلامة المارة.

وأصدر كدواني توجيهات بتقديم مساعدات إنسانية للمواطنين الأكثر احتياجًا، لضمان تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز التكافل الاجتماعي في المحافظة.

وأكد المحافظ، استمرار إقامة منافذ لتوفير وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة على مستوى المحافظة، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة لضمان وصولها إلى القرى والكفور والنجوع لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمستلزمات الغذائية، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى الاستماع المباشر لشكاوى المواطنين ومقترحاتهم، والعمل على معالجتها سريعًا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.