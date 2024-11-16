بالصور.. ظهور "زبد البحر" في مناطق متفرقة بشواطئ محمية رأس محمد

جنوب سيناء - رضا السيد

ظهرت ظاهرة "زبد البحر" على بعض المناطق المتفرقة بشواطئ محمية رأس محمد التابعة لمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، دون أن تؤثر على حركة السياحة البحرية.

وقال مصدر بمحمية رأس محمد، إن هذه الظاهرة طبيعية، وتحدث كثيرًا على فترات متقطعة، وتظهر الرغاوي بكثرة نتيجة التيارات البحرية والأمواج المرتفعة التي تعمل على زيادة الريم الذي يتجمع في منطقة تلاقي الماء مع رمال الشواطئ.

وأكد المصدر، أن زبد البحر الذي ظهر اليوم على شاطئ المحمية نتج عن عملية المد التي يتعرض لها البحر، إضافة إلى تكوين الدوامات والتيارات البحرية الشديدة مع الأمواج التي تسهم في ظهور فقاعات، وتتجمع الفقاعات التي لم تذوب على الشواطئ، مشيرًا إلى أنه هذه الظاهرة لم تؤثر بشكل سلبي على الحياة البحرية، وطبيعة المحمية الخالية من أي تلوث.

وأوضح أن المحمية تستقبل السائحين من مختلف جنسيات العام، وجميعهم قاموا برحلاتهم البحرية داخل البحر لممارسة رياضة الغوص.

جدير بالذكر، أن زَبَد البحر، أو رغوة البحر ظاهرة تحدث في كافة البحار، نتيجة امتزاج شديد لما تحمله مياه البحر من شوائب، ومواد عضوية، وأملاح ونباتات ميتة، وأسماك متعفنة، مما يؤدي لتشكل رغوة خفيفة جداً، ولكنها تمتد أحيانًا لمسافة خمسين كيلو مترًا.