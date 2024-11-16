حواجز خرسانية ومنع النقل الثقيل على طريق "المطرية - بورسعيد" بعد حادث الـ 12 ضحية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، تنفيذ أعمال وضع مجموعة من الحواجز الخرسانية بطريق "بورسعيد ـ المطرية" بجنوب بورسعيد، وذلك لمواجهة ومنع مرور سيارات النقل الثقيل التي تخالف اللوحات الإرشادية والتحذيرات الموجودة بالطريق في نطاق محافظة بورسعيد والتي تمنع مرور سيارات النقل الثقيل، وذلك بالتنسيق بين حي الجنوب وإدارة مرور بورسعيد.

وجار تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من الحواجز الخرسانية بالطريق، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأهابت محافظة بورسعيد، في بيان لها، بقائدي سيارات النقل الثقيل الالتزام بالتعليمات وعدم السير على طريق "بورسعيد ـ المطرية" طبقا للتحذيرات واللوحات الإرشادية الموجودة بالطريق، مشددة أنه من يخالف التعليمات سيتعرض للمسائلة القانونية.

كان طريق "المطرية - بورسعيد"، شهد حادثًا مأساويًا أودى بحياة 12 شخصًا، من أبناء محافظة الدقهلية، كانوا في طريقهم من أعمالهم إلى منازلهم، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

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