شرفة الموت قتلت فرحة.. ننشر أسماء ضحايا "بلكونة المنتزه" بالإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

حصل مصراوي على أسماء الأطفال الثلاثة ضحايا ومصابي حادث انهيار شرفة عقار بمنطقة المعمورة البلد بحي المنتزه ثان شرقي الإسكندرية.

ولقيت طفلة مصرعها وأصيبت طفلتين أخرتين بجروح وكسور، اليوم السبت، بعدما انهارت عليهم شرفة شقة سكنية بعقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة المعمورة البلد بحي المنتزه ثان في الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن وفاة الطفلة فرحة إسلام محمد، 10 سنوات، وإصابة شقيقتها سما إسلام محمد، 12 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالعامود الفقري وكدمات بعموم الجسم، كما أصيبت "خديجة محمد أحمد، 17 سنة" باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بعموم الجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو قير العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى نقل جثمان الطفلة المتوفاة إلى مشرحة كوم الدكة.

وكان تلقى قسم شرطة المنتزه ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد انهيار أجزاء من عقار آخر شارع صيدلية العائلة بمنطقة المعمورة البلد ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسئولي الحي وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن العقار، بناء قديم، مكون من 3 طوابق، وسقوط شرفة الطابق الأول على أطفال تصادم وجودهم بالشارع.

أسفر الانهيار عن مصرع طفلة وإصابة طفتلين أخرتين بنزيف وجروح وكسور، وجرى نقلهما بسيارة الإسعاف إلى مستشفى أبو قير العام، لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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