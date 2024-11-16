وزير العدل ومحافظ كفرالشيخ يناقشان الملفات القضائية وتطوير المحاكم - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ناقش المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، عددًا من الملفات المهمة التي تعزز دور القطاع القضائي في المحافظة، وسرعة إجراءات التقاضي.

يأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة العدل ومحافظة كفرالشيخ، بهدف تحسين وتطوير الخدمات القضائية وتلبية احتياجات المواطنين في المجال القانوني، وميكنة الخدمات.

وتأتى الزيارة فى ضوء احتفالات «العيد القومي لمحافظة كفرالشيخ الـ 68 فى ذكرى انتصار معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي 4 نوفمبر 1956.

جاء ذلك بحضور المستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار حلمي محمود، المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا، والمستشار شفيق أحمد الجنك، رئيس محكمة كفرالشيخ الإبتدائية، والمستشار منير صالح، المحامي العام لنيابات كفرالشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة العدل ومحافظة كفرالشيخ.

وخلال الاجتماع، بحث وزير العدل ومحافظ كفرالشيخ، سبل تطوير البنية التحتية للمرافق القضائية وتطوير عدد من المحاكم، ومتابعة أعمال إنشاء محكمة الرياض، وميكنة الخدمات بالمحاكم ومقرات الشهر العقاري، في محافظة كفرالشيخ، ومناقشة آليات تسهيل الإجراءات القضائية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

أكد وزير العدل، أن الوزارة تعمل على دعم وتطوير كافة المرافق والمنشآت القضائية في جميع المحافظات، وكفرالشيخ تحظى باهتمام كبير فى تطوير عدد من المحاكم ومقرات الشهر العقاري وتعزيز البنية المعلوماتية والرقمية لمكاتب التوثيق، بما يتماشى مع رؤية الحكومة في تحديث وتطوير جميع الخدمات الحكومية.

أشار وزير العدل إلى متابعة أعمال إنشاء محكمة الرياض الجديدة بتكلفة 105 مليون جنيه، تتضمن 5 طوابق، بالإضافة إلي الخدمات، وجارى الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمحكمة.

وأوضح أن المحكمة الجديدة خطوة تنموية متميزة للقضاء والتقاضى، وتسريع إجراءات التقاضى، وتوفير العدالة الناجزة للمواطنين، وتتميز محكمة الرياض الجديدة بتصميمها الحديث وتجهيزاتها المتطورة، وتتضمن قاعات محاكم واسعة ومهيأة لاستقبال المواطنين، ومكاتب للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ومرافق أخرى لخدمة المتقاضين.

وفي كلمته أشاد محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، بدور وزارة العدل في تطوير عدد من المحاكم ومكاتب التوثيق، وتنفيذها طبقًا لتوجهات الدولة بتقديم خدمات قضائية رقمية تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة وانطلاق مصر نحو عالم التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تقدمها الدولة.

ولفت إلى الدور الفعال الذي تقوم به وزارة العدل في تحسين أداء النظام القضائي في المحافظة مع أهمية تفعيل التعاون المستمر بين الوزارة والمحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتوفير بيئة تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة لأهالي كفرالشيخ.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين فى محكمة الرياض الجديدة، بما فى ذلك توفير ساحة لإنتظار السيارات، وخدمات الإنترنت، وخدمات الترجمة الفورية، وغيرها من الخدمات التى تسهل على المواطنين الحصول على حقوقهم في ظل الجمهورية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.